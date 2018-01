Kraan van 70 ton kantelt om 02u25 0 Marc De Roeck Het gevaarte werd in de loop van de dag getakeld.

Op de Heldenplaats aan de kaaien in Boom is gisterochtend tijdens werkzaamheden een mobiele kraan van 70 ton gekanteld en met de arm op het oud kadastergebouw terechtgekomen. Er vielen geen gewonden en de schade viel mee, aangezien het gebouw in kwestie sowieso zou worden afgebroken. De mobiele kraan verloor haar stabiliteit en viel met het uiteinde van haar lange uitgeschoven arm op het dak van het gebouw. Ook een muurtje, dat eveneens wordt afgebroken, liep schade op, net als het terras van een aanpalend appartementsgebouw. Dat laatste ondervindt echter geen stabiliteitsproblemen door het ongeval. De politie benadrukt dat het incident niet veroorzaakt werd door de wind, zoals onlangs in Nieuwpoort. (VTT)