Kleine startende zelfstandigen vrijgesteld van milieubelasting 28 februari 2018

02u34 0 Boom Kleine, startende zelfstandigen worden in Boom voortaan vrijgesteld van de milieubelasting. De vrijstelling geldt concreet voor zelfstandigen met een bedrijfsoppervlakte kleiner of gelijk aan 200 vierkante meter, gedurende een periode van de eerste drie jaar aaneensluitend.

Het was onafhankelijk raadslid Juan Roca Cervera die het voorstel lanceerde in de gemeenteraad. "Elke ondernemer in Boom moet op basis van zijn bedrijfsoppervlakte een milieubelasting betalen", vertelt hij. "Voor de eerste schijf tot en met 200 vierkante meter gaat het om een forfaitair bedrag van 124 euro. Vaak blijkt dat die lasten te zwaar zijn in verhouding tot de inkomsten en dat startende ondernemers op korte termijn hun zaak alweer moeten sluiten. Met deze vrijstelling willen we deze mensen ondersteunen, stimuleren en extra ademruimte bieden."





Aanvankelijk wilde Roca Cervera álle zelfstandigen met een bedrijfsoppervlakte van kleiner of gelijk aan 200 vierkante meter vrijgesteld zien van een milieubelasting. Maar dat zag burgemeester Jeroen Baert (N-VA), nota bene zelf ook zelfstandige, helemaal niet zitten. "Ik wou niet over een belasting stemmen die ik, evenals een aantal andere leden van de gemeenteraad, zelf moet betalen. Dat lijkt me een gevaarlijke precedent. Met deze maatregel beperken we ons dus louter tot startende zelfstandigen. Dat is budgettair ook meer behapbaar." (BCOR)