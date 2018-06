Kippen voor afvalverwerking 12 juni 2018

Theater aan Twater werd eerder dit jaar door de provincie bekroond met de titel 'mondiaal festival'. Dat betekent dat de organisatoren extra steun krijgen om hun evenement duurzaam te maken.





"We nemen hiervoor allerlei maatregelen", zegt Peter De Ridder. " We werken met strooien in plaats van plastic rietjes en met online promotie in plaats van papieren flyers en gebruiken voortaan alleen elektrische vervoersmiddelen. We schakelen deze keer zelfs festivalkippen in om het restafval van de crewcatering weg te werken. Stap voor stap willen we het eerste groene straattheater- en circusfestival van het land worden."





(BCOR)