Kinderen ronden verkeerslessen af 31 mei 2018

167 Boomse 12-jarigen hebben het praktische deel van hun verkeerslessen afgerond. Ze lieten hun fietsen door de Lokale Politiezone Rupel controleren op de verplichte onderdelen en namen deel aan praktische proeven in een verkeerspark. Ze konden kennismaken met de gevaren van 'dode hoek' en verdienden punten door zelf behendigheidsproeven te demonstreren. Alle deelnemers die meer dan 80 procent behaalden op de theoretische en praktische proeven, ontvingen dan een verkeersbrevet.





Weerbaarder

Het verkeerspark is een jaarlijkse organisatie van de gemeente Boom. "Met deze actie maken we deze specifieke groep jongeren weerbaarder in het verkeer", luidt het bij preventiedienst Den Oogen Boom. (BCOR)