Kinderen knutselen carnavalsmaskers 19 februari 2018

Ook de 'Warmste Winter Wunderbar' in De Schorre vierde het voorbije weekend carnaval. Wie zaterdagavond verkleed opdaagde, werd beloond met een borreltje. Eerder op de dag had er ook al een speciale carnavalsworkshop plaatsgevonden. Een tiental kinderen vanaf zes jaar leerde daar onder begeleiding van creatieve duizendpoot Kathleen Verrijken carnavalsmaskers knutselen. Ze gingen aan de slag met papier, karton en verf en lieten hun fantasie de vrije loop. Draken, dieren, superhelden: de meest uiteenlopende creaties passeerden de revue.





Op zaterdag 24 februari staat er in de winterbar een nieuwe creatieve workshop op de agenda. Dan wordt er vanaf 14.30 uur gewerkt met druktechnieken en tekeningen om een mooie winterposter te maken. Kinderen die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven via de website www.maakt.net. (BCOR)