Kinderdagverblijf Troetelboom breidt deze maand uit Ben Conaerts

12 november 2018

Het kinderdagverblijf Troetelboom start eind deze maand met een vierde leefgroep. Daar zullen kinderen ouder dan twee jaar worden opgevangen.

“Op die manier wordt het leeftijdsverschil in de leefgroepen kleiner en kan de aanpak binnen elke groep nog beter worden afgestemd op het leeftijdsniveau”, zegt schepen voor BKO Inge De Ridder (N-VA). “Daarnaast komen we tegemoet aan de grote vraag naar opvang. Het huidige opvangaanbod in onze gemeente is immers niet toereikend. Met de uitbreiding verhoogt de huidige capaciteit van 50 naar 68. In de praktijk zullen er dagelijks ongeveer 65 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn.”

De uitbreiding van Troetelboom is een van de maatregelen die reeds werden aangekondigd in het actieplan tegen kinderarmoede, dat in de gemeenteraad van juli werd goedgekeurd.