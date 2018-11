Kinderdagverblijf opent extra leefgroep Ben Conaerts

16 november 2018

Kinderdagverblijf Troetelboom heeft zijn vierde leefgroep geopend. Daar zullen kinderen ouder dan twee jaar opgevangen worden.

Met de uitbreiding komt de gemeente toe aan de grote vraag naar kinderopvang in Boom. In Troetelboom kunnen voortaan 68 kinderen worden opgevangen. Dat zijn er achttien meer dan voordien het geval was. In de praktijk zullen er dagelijks ongeveer 65 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn.

Troetelboom is gevestigd in het dienstencomplex Brandpunt op het Van Cleemputplein. Het kinderdagverblijf werkt inkomensgerelateerd, wat betekent dat dat ouders een financiële bijdrage betalen volgens hun inkomen.

Wie nog op zoek is naar opvang, kan zich aanmelden in de ruilwinkel Boempetat! in de Blauwstraat.