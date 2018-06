Kinderarmoedecijfer daalt met 0,3 procent 26 juni 2018

02u47 0 Boom Het Boomse kinderarmoedecijfer is voor het eerst in tien jaar licht gedaald, met name van 38,9 naar 38,6 procent.

Al sinds 2008 zat in Boom de kansarmoede-index, die ieder jaar door Kind en Gezin wordt bekendgemaakt, in stijgende lijn. In 2016 bereikte het met 38,9 procent zelfs een piek die in heel Vlaanderen de wenkbrauwen deed fronsen. Bijna twee op vijf Boomse kinderen leefde dat jaar in een gezin met een inkomen onder de armoededrempel. Nu is er dus een daling, van 0,3 procent slechts, maar volgens OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA) wel een teken dat de extra maatregelen van het OCMW effect hebben.





"Denk onder meer aan het sociale buurtrestaurant 'De tuin van de kleine chef' en het sociale reisbemiddelingskantoor 'Rap op stap' waarmee we vorig jaar van start zijn gegaan", aldus De Ridder. "Maar hét speerpunt in mijn beleid is het opsporen van kinderarmoede. Dat is de enige manier om een patroon van generatiearmoede te doorbreken en de cijfers van Kind & Gezin tonen aan dat die aanpak werkt. Dat neemt echter niet weg dat ik het hoge percentage betreur en dat we ons zullen blijven inspannen om de kans op armoede tegen te gaan." (BCOR)