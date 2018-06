Kijkdag in sociale koopflats 15 juni 2018

02u48 0 Boom Sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek organiseert op zaterdag 23 juni een kijkdag voor haar koopflats in de Blauwstraat in Boom.

Het gaat om een van de verouderde panden die in samenwerking met de gemeente werden aangekocht en plaats hebben geruimd voor een appartementencomplex. Het gelijkvloers is intussen ingenomen door het bankkantoor Argenta. Nu gaat Goed Wonen Rupelstreek op zoek naar kopers voor de vijf appartementen. "De flats worden binnenkort opgeleverd en de kostprijs ligt tussen de 118.000 euro en 180.000 euro, exclusief BTW", zegt algemeen directeur Frank Maeremans. De kijkdag vindt plaats van 14 tot 17 uur in de Blauwstraat 61-65. (BCOR)