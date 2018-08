Kieslijst Vlaams Belang krijgt vorm 22 augustus 2018

02u40 0

De kieslijst van Vlaams Belang Boom krijgt stilaan wat meer vorm. Nadat eerder al Hans Verreyt als lijsttrekker werd aangeduid, zijn nu de andere belangrijkste kandidaten voor de verkiezingen goedgekeurd.





Gemeenteraadslid Nancy Bellen trekt mee de lijst als tweede kandidaat, na Verreyt. OCMW-raadslid Eddy Van der Taelen staat op de derde plaats en gewezen spoorwegarbeider Ronny De Groof kreeg de vierde plaats toegewezen. De top vijf wordt vervolledigd door Heidi Verhoeven, terwijl gemeenteraadslid François Addiers werd aangeduid als lijstduwer.





'Onze mensen' eerst

"We trekken naar de stembus met de slogan 'Boom moet Boom blijven!'", zegt lijsttrekker Hans Verreyt. "Onze mensen opnieuw op de eerste plaats zetten: dat is onze ambitie. Terwijl 1 op 6 landgenoten in armoede leeft, blijven wij het OCMW van de wereld spelen. Met de steun van de Bomenaar maken we van Boom opnieuw een aangename, veilige en sociale omgeving waar we ons thuis voelen."





(BCOR)