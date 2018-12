Kerststal strijkt neer op Grote Markt Ben Conaerts

13 december 2018

Het is nog even wachten tot 25 december, maar Boom raakt nu al langzaam maar zeker in de ban van kerstmis. Niet alleen hangt het centrum vol sfeerverlichting, de Grote Markt wordt sinds kort ook ingenomen door een indrukwekkende kerststal. Omgeven door enkele versierde naaldbomen zorgt het voor een verwarmend kersttafereel in het hart van Boom.

Volgende week wordt dan ook nog gestart met de opbouw van het jaarlijkse eindejaarsevenement ‘Boom Wintersfeer’. Dat vindt plaats van donderdag 20 tot en met zondag 23 december en staat garant voor vier dagen animo. De kerstmarkt kan uitpakken met achttien typische kerstchalets waar je kerstcadeaus kan kopen en kan proeven van een hapje en een drankje. Dé eyecatcher van het winterdorp wordt een authentieke draaimolen van zo’n zeventig jaar oud.