Kato (18) volgt Pyjamadag van thuis: “Dankzij Bednet maak ook ik deel uit van de klas” Ben Conaerts

14 maart 2019

15u16 0 Boom Haar klasgenoten trekken morgen allemaal in pyjama naar school om haar te steunen, maar zelf moet Kato Nauwelaers (18) noodgedwongen thuisblijven. De Aartselaarse heeft al drie jaar last van vermoeidheid en spierproblemen. “Iedere dag naar school gaan is veel te zwaar voor me. Gelukkig kan ik dankzij Bednet de belangrijkste schoolvakken volgen van thuis.”

Kato was vijftien toen ze voor het eerst te kampen kreeg met vermoeidheid, koorts en spierpijnen. De klachten werden zo erg dat ze amper nog naar school kon gaan. Een officiële diagnose voor haar ziekte is er niet. “Eerst denk je dat het allemaal wel over zal gaan”, vertelt Kato. “Maar toen ik aan het vijfde middelbaar begon, besefte ik dat het niet langer vol te houden was. Uiteindelijk hebben mijn ouders en ik na dat eerste semester beslist om een beroep te doen op de vzw Bednet. Daarmee kan ik de lessen volgen zonder fysiek op school aanwezig te zijn.”

Bednet stelt daarvoor gratis apparatuur ter beschikking. “In de klas staat een camera opgesteld die verbinding heeft met mijn laptop thuis”, zegt Kato, die in het zesde jaar Wetenschappen-Wiskunde zit aan het Atheneum Boom. “Ik kan zelf de camera besturen, draaien en inzoomen als ik iets beter wil bekijken. Via een microfoontje houden de leerkracht en ik met elkaar contact. Ik kan alles horen wat hij zegt en kan zelf altijd iets zeggen of vragen. Ook mijn klasgenoten kunnen altijd iets tegen mij zeggen. Op die manier kan ik dankzij Bednet toch nog een beetje deel uitmaken van mijn klas.”

Maar niet alle leerstof is natuurlijk perfect over te brengen via een webcam en een microfoon. “Om de wetenschappelijke proeven goed te volgen, ben ik best aanwezig in de klas. Verder krijg ik tijdelijk onderwijs aan huis en probeer ik toch nog altijd om één dag per week naar school te gaan. Dat is dan woensdag, want een volledige dag zou te vermoeiend zijn. Maar als dat niet lukt, is dat niet zo erg. De school toont veel begrip voor mijn situatie. Voor een aantal vakken als zedenleer en L.O. ben ik ook vrijgesteld.”

Morgen, de Nationale Pyjamadag, komen de klasgenoten van Kato in pyjama naar school om haar een hart onder de riem te steken en het belang van Bednet in de kijker te zetten. Het aantal gebruikers van Bednet zit trouwens al enkele jaren in stijgende lijn: vorig jaar waren er liefst 1.008 jongens en meisjes uit Vlaanderen en Brussel die op de vzw een beroep deden. Ruim dertig procent van de Bednet-leerlingen zat in het basisonderwijs, bijna zeventig procent in het secundair onderwijs.

“Zonder Bednet zou ik mijn middelbareschooldiploma moeten behalen via de examencommissie, maar dat is een stuk moeilijker”, beseft Kato. “Ik ben dan ook echt héél dankbaar dat er zoiets als Bednet bestaat. Eens ik mijn diploma heb, zou ik graag Geneeskunde gaan studeren aan de Universiteit Antwerpen. Daar zal ik geen Bednet meer kunnen gebruiken, maar daar worden de colleges sowieso vaak opgenomen. Dus ook daar zal ik veel lessen van thuis uit kunnen volgen.”