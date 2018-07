Karo (12) en Fil (8) gaan op vlaggenjacht 20 juli 2018

Voor Karo (12) en Fil Everaert (8) uit de Dirkputstraat is Tomorrowland het perfecte moment om op vlaggenjacht te gaan. Zij hopen met zoveel mogelijk verschillende vlaggen op de foto te gaan en daar vervolgens een grote fotocollage van te maken.





Het idee voor de vlaggenjacht is vorig jaar ontstaan. "We zagen al die kampeerders aankomen met zoveel verschillende vlaggen", vertelt Karo. "Dan werden we al snel benieuwd van welk land hun vlag is en waar dat land precies ligt. Vorig jaar hebben we op één weekend zeventig vlaggen op foto's kunnen verzamelen. Mijn mama spreekt dan wel de kampeerders aan, want zij kan beter Engels. Van sommige landen hadden we zelfs nog nooit gehoord. We leren op deze manier dus heel veel bij."





Van de foto's van vorig jaar hebben Karo en Fil een grote collage gemaakt. Maar de kinderen hopen om hun verzameling uit te breiden en gingen dus gisteren weer op jacht. "We hebben er nu al een tiental nieuwe bij, onder meer de Faroër, Roemenië en Chili. De mensen zijn vriendelijk en zien het altijd meteen zitten om met ons en hun vlag op de foto te gaan. We hopen om alle vlaggen van de wereld te verzamelen. Als dat niet deze editie lukt, misschien dan een van de volgende?" (BCOR)