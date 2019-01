Kapelstraat krijgt na nieuw wegdek ook nieuwe verlichting Ben Conaerts

17 januari 2019

In de Kapelstraat is Eandis bezig met het vervangen van de oude verlichtingspalen. Zij ruimen over bijna de gehele lente van de straat plaats voor nieuwe, acht meter hoge palen met energiezuinige ledverlichting. De werken zouden begin volgende week klaar moeten zijn.

“In september vorig jaar hebben we de Kapelstraat vanaf het rond punt tot aan Terhagen heraangelegd”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Nu steken we na het wegdek ook de openbare verlichting in een nieuw jasje.”