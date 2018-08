Kaaimannen gaan voor 'langste toog van Boom' 'NACHT VAN DE CAFÉS' BRENGT LOKALE KROEGEN SAMEN OP ÉÉN PLEK BEN CONAERTS

28 augustus 2018

02u27 0 Boom De vzw Kaaimannen pakt op zaterdag 6 oktober uit met een nieuw evenement: de 'Nacht van de Cafés'. Vijf Boomse cafébazen hebben al toegezegd om pinten te gaan tappen aan wat de 'langste toog van Boom' moet worden. Vijf dj's en één surprise act moeten de sfeer van de late jaren '80, vroege jaren '90 weer doen heropleven.

Nadat de Kaaimannen eerder al acht Boomse restaurants lieten samenwerken op Resto à l'Eau, herhalen ze dat concept nu voor de Boomse cafés. Met de 'Nacht van de Cafés' willen ze de lokale cafés verenigen op een en hetzelfde evenement, aan een en dezelfde toog zelfs. "We hebben in onze gemeente dertien cafés van allerlei slag", zegt voorzitter Peter De Ridder. "Ambiancecafés, volkscafés, bruine kroegen en zelfs een wielercafé. In plaats van iets te organiseren in alle cafés apart, brengen we de uitbaters één nacht samen op één vaste locatie: de nieuwe zaal Den Oven in Hoek 76."





Voor de eerste editie hebben al vijf cafés toegezegd: Café Noeveren, Café Radio, Bar Tabac, 't Kelderke en De Musette. De uitbaters zullen op 6 oktober pinten gaan tappen aan wat 'de langste toog van Boom' moet worden. Tegelijkertijd zorgen de Kaaimannen voor een gevuld animatieprogramma. "We voorzien go-go danseressen, burlesque optredens, mobiele cafégames en een surprise act met wereldfaam van eind jaren '80, begin jaren '90. Daarbovenop komen nog eens vijf straffe dj's platen draaien. Zo kruipt Glenn Roggeman, vroeger nog actief als DJ RG, voor het eerst in dertig jaar nog eens achter de draaitafel."





Apollo

Er zal ook worden stilgestaan bij de legendarische Boomse discotheek Apollo, tot zijn sluiting medio jaren '90 dé hotspot in het lokale uitgaansleven. "We gaan proberen het logo van de discotheek na te maken en oude sfeerbeelden uit 'den Apollo' tentoon te stellen", legt De Ridder uit. "Met Alain Faber hebben we bovendien een dj kunnen strikken die vijf jaar lang resident dj was in 'den Apollo'."





Tijd van mijn leven

"Ik ben er als 16-jarige begonnen in 1988", blikt Faber terug. "Ik heb daar mijn eerste stapjes gezet als dj. Eigenlijk was 'den Apollo' een veredeld café, een soort jeugdhuis. Je zag iedere keer weer dezelfde gezichten terug, iedereen kende iedereen. Het was één grote funboel, ook voor mij als dj. Gratis vaten bier geven, grappen maken over iemands kleding: het kon allemaal. Ik heb later ook kunnen draaien in de Zillion en Cherry Moon, maar eigenlijk houd ik de warmste herinneringen over aan 'den Apollo'. Ik had er de tijd van mijn leven."





Ook nog opvallend: om iedereen na de 'Nacht van de Cafés' veilig thuis te krijgen, stellen de Kaaimannen een aantal eigen chauffeurs ter beschikking. Tussen middernacht en 4 uur kan iedere Bomenaar die dat wil, gratis thuis worden gebracht door een van deze chauffeurs. Je kan dus je auto laten staan en 's anderendaags gaan oppikken.





Kaarten voor de 'Nacht van de Cafés' kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij de deelnemende cafés en via de website www.kaaimannen.be.