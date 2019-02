Juiste boek vinden was nog nooit zo makkelijk: bibliotheek lanceert nieuwe website Ben Conaerts

20 februari 2019

14u42 0 Boom De website van de Boomse bibliotheek zit sinds enkele dagen in een nieuw kleedje. Op de website boom.bibliotheek.be kom je voortaan alles te weten over de bib, de collectie en je eigen ontleningen.

Een van de belangrijkste vernieuwingen is dat de site beter bruikbaar is voor mobiele apparaten als smartphones en tablets. Nu kan je overal snel en makkelijk via je smartphone doorheen de catalogus bladeren of kan je van thuis uit met je tablet snel eenvoudig je ontleningen verlengen of werken reserveren.

De catalogus zelf kreeg eveneens een belangrijke update. Zo verschijnt de beschikbaarheidsinformatie nu meteen op het detailscherm van een werk. Vroeger moest je doorklikken en verscheen er een pop-upvenster. Nu klik je vanuit de resultatenpagina door naar de detailpagina van een werk. Bovenaan rechts zie je in één oogopslag een samenvatting van de beschikbaarheid en lager op de pagina de gedetailleerde informatie.

Zoeken gaat nu bovendien nog sneller via het verbeterde zoekveld op de homepagina van de website. Typ een zoekterm en kies eventueel uit de suggestielijst: als je maar een deel van de auteursnaam of titel kent, helpt de catalogus je verder. De suggesties zijn ook onderverdeeld in handige rubrieken. Het juiste boek vinden was dus nog nooit zo makkelijk.

Alle info is te vinden op de website boom.bibliotheek.be.