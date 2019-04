Jordy (20) droomt van Paralympische Spelen, maar zoekt financiële steun: “Ik wil me internationaal bewijzen” Ben Conaerts

16u32 0 Boom Bomenaar Jordy Van den Branden (20) is een van de grootste Belgische talenten in het boccia. De jonge rolstoelgebruiker droomt zelfs van een deelname aan de Paralympische Spelen. Maar de financiële drempel ligt bijzonder hoog, zeker nu de federatie haar subsidies heeft teruggeschroefd. “Ik kan moeilijk voor elk tornooi een wafelverkoop organiseren.”

Boccia is een bal- en werpsport geschikt voor sporters met een hersenverlamming of met zware motorieke beperkingen. Het is te vergelijken met petanque, in die zin dat je een bal zo dicht mogelijk bij een doel moet gooien. Jordy Van den Branden is al jaren in de ban van de sport en wordt op dit moment beschouwd als een van de grootste Belgische talenten. Wat Kevin De Bruyne is in het voetbal, is Jordy in het boccia.

“Ik speel al vier jaar op nationaal niveau en één jaar op internationaal niveau”, zegt Jordy, die lijdt aan Spinale Musculaire Atrofie (SMA), een aandoening waarbij langzaam maar zeker zijn spieren afsterven. “Ik ben volledig gebonden aan een elektrische rolstoel, die ik bedien met een joystick. Ik verblijf door de week in Heder, het vroegere DVC Sint-Jozef, in Antwerpen. Maar dat belet me niet om te leven voor mijn sport. Minstens vijf dagen per week ben ik met boccia bezig. Trainen, wedstrijden spelen: ik doe het allemaal met een even grote passie.”

Zijn gedrevenheid heeft Jordy zeker geen windeieren gelegd. Vorig maand werd hij samen met Julie Lamberechts nog Vlaams kampioen. Maar Jordy’s ambities reiken hoger, veel hoger. “Ik zou dolgraag ooit eens kunnen deelnemen aan de Paralympische Spelen. Voor de Spelen van 2020 in Tokyo hebben we ons met de nationale ploeg jammer genoeg niet kunnen plaatsen. Daarom richt ik mijn pijlen nu op de Spelen van 2024 in Parijs. Het zou fantastisch zijn om daar te mogen spelen. Dat is mijn absolute droom.”

Alleen: Parijs is nog ver. Om er te geraken, heeft Jordy nog een aantal klippen te omzeilen. “Met de nationale ploeg hebben we een aantal mindere tornooien achter de rug. Daarom heeft de federatie haar subsidies teruggeschroefd. We willen nu zo snel mogelijk de kans krijgen om ons opnieuw internationaal te bewijzen. Maar het grote probleem is dat dat een flinke duit geld kost. Als je alles bij elkaar telt – de reis, het verblijf, de nodige assistentie – dan mag je al zeker 3.000 euro per tornooi rekenen.”

In juni staat er een tornooi in Tsjechië op de agenda. Om zijn deelname te kunnen bekostigen, is Jordy nu gestart met een wafelverkoop. “Maar ik kan dat moeilijk doen voor elk internationaal tornooi waar ik aan deelneem”, lacht hij. “Ik ben daarom volop bezig om sponsors te zoeken. Het is niet zo dat we in België geen potentieel hebben. Vorig jaar zijn we op een tornooi nog tweede geworden. Ons land heeft bovendien een knappe geschiedenis in het boccia, met een bronzen medaille op de Paralympische Spelen van 2012 en een Europese titel in 2015. We zouden daar graag nog een mooi hoofdstuk aan toevoegen.”

Wie Jordy wil steunen en een doos wafels wil bestellen aan 6 euro per stuk, kan dat doen via jordy_vdb@outlook.com.