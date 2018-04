Jongeren en politici debatteren rond migratie 25 april 2018

02u50 0

De raadzaal van het gemeentehuis werd gisteren even ingenomen door een vijfentwintigtal jongeren van het OLVI en het Atheneum Boom. Zij kwamen samen met een aantal lokale politici debatteren over het thema 'migratie'. Dat gebeurde in het kader van KRAS, een schooloverschrijdend discussie- en rollenspel voor jongeren uit de derde graad secundair onderwijs. Aan het debat van gisteren is een flinke voorbereiding voorafgegaan. Al sinds september kwamen de jongeren samen om zich te verdiepen in het migratiethema. Er werden zelfs lokale experten geraadpleegd om de lokale politici zo kritisch mogelijke vragen te kunnen stellen en hen het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Op vrijdag 4 mei gaan de jongeren nog een stapje verder en worden ze verwacht in Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Vlaams Parlement om met elkaar, experten en politici in debat te gaan. (BCOR)