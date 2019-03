Joke De Meyer (26) brengt tweede jeugdroman uit Ben Conaerts

26 maart 2019

18u26 0 Boom De Boomse schrijfster Joke De Meyer (26) heeft een nieuwe roman uitgebracht. ‘De Manenwolf’ is het tweede deel van haar trilogie ‘Legende van Esper’. Het derde deel is gepland voor november 2020.

Twee vrienden die op avontuur gaan en vechten tegen het kwaad: dat is het uitgangspunt van de ‘Young Adult’-trilogie ‘Legende van Esper’. Joke De Meyer begon het ridderverhaal te schrijven toen ze amper twaalf was. De premisse is altijd hetzelfde gebleven, maar de tekst is doorheen de jaren wel bijgeschaafd. Vandaag, na opnieuw flink wat schrappen en herschrijven, ligt het tweede deel van de trilogie in de boekhandel.

“‘De Manenwolf’ gaat van start waar het eerste deel, ‘De Zilvervos’, is geëindigd”, vertelt de schrijfster. “De schildknaap Veder en zijn bondgenote Leyna hebben het zwaard Caritas gevonden en reizen nu naar de koningsstad Manenburcht. Daar zal Veder zijn rechtmatige plaats op de troon innemen en de eer van zijn vader herstellen. De reis verloopt voorspoedig en Veder en Leyna hopen dat er een nieuw en gunstig tijdperk zal aanbreken. Maar niets is minder waar.”

Van ‘De Zilvervos’ werden er tot op vandaag al 700 exemplaren verkocht. “Dat is vooral te danken aan Standaard Boekhandel”, geeft Joke toe. “Mijn boek ligt bij alle vestigingen van Standaard Boekhandel in ons land. Dat doet wonderen voor de verkoopcijfers. Hopelijk gaat ‘De Manenwolf’ even vlot over de toonbank. Het derde en laatste deel van de trilogie is ook al grotendeels klaar. Dat zou moeten verschijnen in november 2020.”

‘De Manenwolf’ kost 18,5 euro en is te verkrijgen bij Standaard Boekhandel of via de website www.belezenis.be.