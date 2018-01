Johnny Trash in winterbar 02u33 0

De Warmste Winter Wunderbar in De Schorre kan op zaterdag 20 januari opnieuw uitpakken met een muzikale gast. In de reeks 'Wunderbar Cosy Concerts' komt Johnny Trash optreden in de warme chalet. In het rock- en countrymilieu kent men hem als een gedreven muzikant en een getalenteerd zanger. Tv-kijkend Vlaanderen kent hem dan weer van het VTM-programma Belgium's Got Talent, waar hij een onvergetelijke beurt maakte met zijn komische nummers. Verder schopte hij het tot in de finales van onder andere het Cabaret Concours Vlaanderen en Humo's Comedy Cup. Het optreden vangt aan rond 20 uur en de toegang is gratis. De Warmste Winter Wunderbar is zaterdag open van 11 tot 1 uur. Meer info is te vinden op de website www.deschorre.be. (BCOR)