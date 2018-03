Jobbeurs in De Schorre 14 maart 2018

Op vrijdag 16 maart organiseert VDAB de jobbeurs 'Jobs voor morgen' in De Schorre. Een dertigtal werkgevers zijn er aanwezig om er onmiddellijk sollicitatiegesprekken te voeren met de aanwezige werkzoekenden. Onder meer Distrilog, Defensie, Familiehulp, H&M, Lamifil, de Lokale Politie en San Marco Village hebben hun aanwezigheid toegezegd. De jobbeurs richt zich op alle werkzoekenden uit de ruime regio, inclusief de laatstejaarsstudenten van de secundaire scholen uit de streek. Vanuit VDAB wordt een informatiestand voorzien met het opleidingsaanbod van VDAB, terwijl een aantal jobcoaches klaar staat om tips te verstrekken rond solliciteren en een CV schrijven. Anderstalige bezoekers kunnen een beroep doen op enkele bemiddelaars die hen in de juiste richting kunnen sturen. De jobbeurs vindt plaats van 9 tot 14 uur in de feestzaal Verstrepen van het congrescentrum De Pitte. (BCOR)