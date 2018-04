Jeugdraad houdt 'Open Speldag' 11 april 2018

Op zondag 15 april houdt de jeugdraad een 'Open Speldag' in het gemeentelijke park van Boom. Van 14 tot 17 uur kunnen jongeren van 6 tot 16 jaar er komen spelen, knutselen, klimmen en deelnemen aan allerlei leuke activiteiten. Zo kan je djembé leren spelen, buttons leren maken, circusoefeningen uitproberen, jezelf laten grimeren en jezelf uitleven op de springkastelen. Voor de jongeren ouder dan 12 jaar staan er verschillende massaspelen op het programma. Deelname aan de workshops is gratis. Voor 1 euro kan je een drankje of een snack kopen aan de Fair Trade-bar. (BCOR)