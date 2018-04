Jeugdhuis Roots zoekt dj-talent 11 april 2018

02u56 0

Het Jeugdhuis Roots en de vzw Crystal Events organiseren op vrijdag 13 april een nieuwe editie van 'Rupel Heroes'. Dat is een 'DJ battle' waarin ze op zoek gaan naar de meest talentvolle dj van de Rupelstreek. Uit alle inzendingen zijn er acht finalisten geselecteerd, die het vrijdag tegen elkaar zullen opnemen. De winnaar mag op donderdag 19 juli draaien op The Gathering, de campingfuif van Tomorrowland. 'Rupel Heroes' vindt plaats van 20 tot 3 uur in Jeugdhuis Roots. De inkom bedraagt 3 euro. (BCOR)