Jeugdhuis Roots organiseert après-skifuif voor goed doel Ben Conaerts

18 december 2018

16u20 0 Boom Ook het Boomse jeugdhuis Roots steekt een tandje bij om de Warmste Week te ondersteunen. Op vrijdag 21 december organiseren de jongeren de tweede editie van het après-skifeest ‘Heidi in die Roots’, een fuif ten voordele van het goede doel.

“Door het grote succes van de vorige editie besloten onze vrijwilligers om het feest dit jaar nog mooier te maken”, zegt Yfa Everaerd van JH Roots. “De opbrengst van de fuif gaan we namelijk schenken aan een goed doel van De Warmste Week. Het was moeilijk om te kiezen tussen de vele projecten, maar uiteindelijk hebben we samen met alle vrijwilligers gekozen voor de vzw De Boomhut. Dat is een huiselijke opvang voor kinderen met een beperking in Boom. Op die manier kunnen de jongeren van Boom jongeren met een beperking steunen.”

‘Heidi in die Roots’ moet een toffe fuif worden met vrolijke meezingers, lekkere drankjes en een winterse sfeer. Het jeugdhuis is te vinden in het Bruidsluiersteegje, tussen de Kaai en de Groene Hofstraat. “Verschillende dj’s zullen de sfeer erin houden en ervoor zorgen dat het een van de warmste avonden van het jaar wordt”, vervolgt Yfa. “We beginnen er vrijdag aan om 21 uur en tickets zijn te koop aan de kassa voor 3 euro. Wie verkleed komt in lederhosen of een dirndl, mag gratis binnen.”