Jeugddiensten vieren kick-off van tienerwerking ‘Rupeljoeng’ Ben Conaerts

03 april 2019

19u27 0 Boom De jeugddiensten van Boom, Niel, Rumst en Schelle zijn van start gegaan met hun tienerwerking ‘Rupeljoeng’. Dat ging deze namiddag gepaard met een feestelijke kick-off in De Schorre.

Tientallen tieners uit de Rupelstreek kwamen deze namiddag naar De Schorre afgezakt voor het kick-off event van “Rupeljoeng”. Zij verdiepten zich in de wereld van virtual reality, kregen allerlei voetbaltrucs aangeleerd of probeerden een eigen mocktail te fabriceren. Wat verderop konden ze een tijdelijke tattoo laten zetten of zich een nieuw kapsel laten aanmeten. Een dj zorgde intussen voor leuke muziekjes.

Met ‘Rupeljoeng’ willen de jeugddiensten van Boom, Niel, Schelle en Rumst een nieuwe, breed gedragen tienerwerking op poten zetten. “Tieners tussen 12 en 15 jaar zijn, in tegenstelling tot de kinderen van de lagere school, een moeilijk te bereiken doelgroep”, zegt Bram Van Dooren van de Boomse jeugddienst. “Samen met de jeugddiensten van de andere gemeenten zijn we gaan nadenken wat we daaraan kunnen doen en willen we met ‘Rupeljoeng’ het antwoord bieden. We plannen onder meer een uitstap naar Movie Park Germany en een kajaktocht in de zomervakantie.”