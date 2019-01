Jeugdboek over Boom genomineerd voor prijs Ben Conaerts

18 januari 2019

‘Mathilde, ik kom je halen’, een jeugdboek over de kinderarbeid in de Boomse steenbakkerijen, is genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury 2019. Dat is een literatuurprijs die jaarlijks wordt toegekend aan het beste in het Nederlands verschenen jeugdboek in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 16 jaar.

De Nederlandse schrijfster Inez van Loon, die de roman deels baseerde op het verhaal van haar eigen grootmoeder, is trots op de nominatie. “Wie had dat ooit gedacht dat een boek ‘over kinderarbeid’ op deze lijst zou komen? De prijs wordt niet toegekend door een vakjury, maar iedereen kan zijn stem uitbrengen. Ik hoop alvast dat er ook enkele mensen uit Boom en de Rupelstreek gaan stemmen. Het kost maar tien tellen.”

Een stem uitbrengen kan tot 1 mei via de website www.jongejury.nl.