Jelle (29) geselecteerd voor Internationaal kortfilmfestival 25 augustus 2018

02u33 0 Boom Bomenaar Jelle Beyenbergh (29) is met zijn kortfim The Flow geslecteerd voor de eerste editie van het internationale kortfilmfestival Nacht van de Kortfilm. Die vindt vandaag plaats in cinema Klappei in Antwerpen.

Uit 371 inzendingen uit 46 landen werd een selectie gemaakt van 24 genomineerden. "The Flow gaat over een man die onderweg is met de wagen. Wanneer zijn auto in panne valt, zet hij zijn tocht verder te voet. Het is een atmosferische film zonder dialogen. Iedereen die de film ziet, kan er een eigen interpretatie aan geven", vertelt Jelle. In het dagelijks leven is hij monteur van onder andere reclamefilmpjes. "Dit is mijn eerste filmp die ik volledig zelf gemaakt heb." Samen met enkele vrienden trok hij naar IJsland, waar The Flow werd opgenomen.





In de jury zetelt onder andere Robbe De Hert. De Antwerpse filmmaker keert daarmee terug naar de locatie waar hij zelf heel wat films bedacht. De nationale winnaar krijgt 5.000 euro huurgeld van de jury en 3.500 euro van het publiek. Met dat geld kunnen ze filmmateriaal huren voor een nieuw project. www.nachtvandekortfilm.be. (ADA)