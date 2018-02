Japanse theaterkast van stal gehaald voor boekvoorstelling 28 februari 2018

02u35 0 Boom Jeugdauteur Stefan Boonen en illustrator Jan Van Lierde komen op zondag 4 maart hun nieuwste prentenboek 'Dank je wel' voorstellen. Daarvoor zullen ze gebruik maken van de grootste kamishibai ter wereld, die in het bezit is van de Boomse bib.

"Kamishibai is een vorm van straattheater uit de Japanse vertelcultuur", vertelt Nele Van Dyck van de Boomse bibliotheek. "De verteller vertelt een verhaal aan de hand van prenten die hij in een houten theaterkastje toont. Onze bibliotheek bezit sinds 2016 de allergrootste kamishibai ooit gemaakt. De klas Houtbewerking van PTS Boom zorgde voor het ontwerp en de bouw, terwijl de vzw Kaaimannen het project financieel ondersteunde en ons met raad en daad bijstond." Voor de lancering van het prentenboek wordt de kamishibai opgesteld in de schouwburg van CC De Steiger.





Receptie

De voorstelling is geschikt voor kinderen van 5 tot 12 jaar, start om 15 uur en duurt een half uur. Daarna volgt er een receptie in de foyer van de schouwburg waar Stefan Boonen en Jan Van Lierde hun prentenboek verkopen en signeren. De deuren gaan open om 14.45 uur en de toegang is gratis. Wie er bij wil zijn, doet er wel goed aan zijn plaats te reserveren via bibliotheek@boom.be of op tel. 03 888 38 52. (BCOR)