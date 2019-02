Isabelle Heremans (25) beleeft grote vuurdoop in ‘Neverland, the adventures of Peter Pan’ Ben Conaerts

14 februari 2019

17u25 0 Boom Van 21 tot en met 24 februari pakt Music Hall in de Stadsschouwburg in Antwerpen uit met het familiespektakel ’Neverland, the adventures of Peter Pan’. Voor musicalactrice Isabelle Heremans (25) betekenen de voorstellingen haar grote vuurdoop.

Voor het eerst in haar nog prille carrière maakt Isabelle Heremans deel uit van de hoofdcast van een professionele productie. Sterker nog, ze mag als Tiger Lily en Mrs. Darling meteen schitteren in twee hoofdrollen, in een voor de rest bijna uitsluitend buitenlandse cast. Een spannend avontuur voor de Antwerpse, die in 2018 afstudeerde als Bachelor Musical aan het Koninklijk Conservatorium Brussel.

“Het opleidingshoofd van de Musicalopleiding in het Koninklijk Conservatorium is Lulu Aertgeerts, die ook regisseuse is van ’Neverland, the adventures of Peter Pan’. Toen ze me op de hoogte bracht dat er nog rollen vrij waren, heb ik auditie gedaan, en met succes dus. Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg, want het wordt de eerste keer dat ik op zo’n groot podium sta.”

In de genen

Isabelle heeft het muzikale talent door haar bloed stromen. Haar grootvader Noël was ooit nog directeur van de Boomse Muziekacademie, haar vader Peter is er pianoleerkracht. “Naast musical ben ik ook nog bezig als zangeres”, vertelt ze. “Ik zing in een duo waarmee ik focus op een Spaans repertoire en in een vierkoppige band waarmee ik covers breng van soul-, pop- en jazzsongs.”

