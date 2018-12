Inwoners moeten rekening binnenbrengen voor wespenpremie Ben Conaerts

03 december 2018

13u54 0 Boom Wie na 1 juli 2018 een wespennest moest laten verdelgen, wordt opgeroepen om zijn rekening binnen te brengen in het gemeentehuis. Enkel op die manier kan je genieten van een toelage van 24,2 euro.

Het gemeentebestuur besliste eerder dit jaar al dat er een financiële toelage van 24,2 euro zou worden gegeven aan de inwoners die een wespennest moeten laten verdelgen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de administratie af te laten handelen via de brandweerzone Rivierenland, maar dat blijkt niet mogelijk.

“Door de veranderende wetgeving op de privacy is het niet mogelijk om van de brandweerzone automatisch de lijsten van wespenverdelgingen te bekomen. Bovendien werken de verschillende gemeenten binnen de zone op een andere manier voor deze terugbetalingen. Dus moesten we op zoek moesten naar een andere werkwijze en dit voor alle verdelgingen vanaf 1 juli 2018”, verklaart schepen van Financiën Linda Lauwers (N-VA).

Nu wordt er aan de inwoners die sinds 1 juli 2018 een wespennest moesten laten verdelgen, gevraagd om dit zelf te melden aan de gemeente. Dat kan met een eenvoudig webformulier op de website van de gemeente of ter plaatse in het gemeentehuis aan de snelbalie. Je moet wel je rekening meebrengen of inscannen. De terugbetaling volgt dan automatisch en zo snel mogelijk.

“Volgens onze gegevens gaat het om een vijftal betrokkenen dit jaar, maar deze werkwijze geldt dus ook voor 2019 en de daaropvolgende jaren”, aldus Lauwers. “We gaan onze inwoners via onze website en ons infoblad informeren over hoe ze voortaan een tegemoetkoming moeten aanvragen. Dat bericht zal in de lente en zomer ook meermaals herhaald worden.”

Meer info is te vinden op de website www.boom.be/wespen.