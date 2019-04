Initiaties kajakpolo voor ‘Week van de provinciedomeinen’ Ben Conaerts

12 april 2019

Ter gelegenheid van de ‘Week van de provinciedomeinen’ organiseert kajakclub De Schorre twee initiaties kajakpolo. Bij kajakpolo bewegen de spelers zich voort als vissen in het water, doelgericht en razendsnel op zoek naar de vangst: de bal. Om die te bemachtigen, druisen hun kajaks zonder enige twijfel of vrees tegen elkaar in en snijden hun peddels als messen door het water.

De initiaties kosten 10 euro en vinden plaats op zondag 14 april en woensdag 17 april, telkens om 13 uur in De Schorre. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers per sessie. Voor de initiatie van zondag zijn de inschrijvingen al afgerond, maar wie er bij wil zijn op woensdag, kan zich inschrijven via de website www.deschorre.be.