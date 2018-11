Infomoment over leren lezen Ben Conaerts

19 november 2018

Wil je jouw kinderen met plezier leren lezen? Wil je weten welke boekjes daarvoor van pas komen? Dan kan je op vrijdag 23 november komen deelnemen aan een informatiemoment in de gemeentelijke bibliotheek. Van 10 tot 11.30 uur krijg je tal van tips aangereikt hoe je beginnende lezertjes kan helpen.

Het taalgebruik tijdens het infomoment is eenvoudig en geschikt voor mensen die de Nederlandse taal aan het leren zijn.

De toegang is gratis, maar je moet je wel inschrijven. Dat kan aan de balie van de bib, via bibliotheek@boom.be of tel. 03 888 38 52.