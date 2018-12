Infomarkt over bouwproject Pachterslei Ben Conaerts

14 december 2018

14u25 0

Er komt beweging in de buurt van de Pachterslei/Kapelstraat. Op zaterdag 15 december is er op de site zelf een informatiemoment gepland waar alle plannen uit de doeken worden gedaan. Projectontwikkelaar Amanu-Invest NV, architect Conix RDBM en AGB Boom Plus zullen toelichting geven over de geplande woongelegenheden, de nieuwe buurtsupermarkt, de parkeergelegenheid, de horeca, de groenzones en de bereikbaarheid. Het infomoment vindt plaats tussen 14 en 16 uur op de site in de Pachterslei.