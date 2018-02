Infoavond over Oeganda 28 februari 2018

Broederlijk Delen organiseert morgen een getuigenisavond over Oeganda. Allen Byamaka komt vertellen over de voedselzekerheid in het Afrikaanse land. Ondanks dat drie op de vier inwoners aan landbouw doen, lijdt een groot deel van de Oegandezen aan honger. Verder zal Gunter de Bruyn een reisverhaal delen over zijn deelname aan de mountainbiketocht 'Dwars door Oeganda' in 2017. De getuigenisavond vindt plaats om 19.30 uur in de Magdalenazaal van OLVI Boom, te bereiken via de Onze-Lieve-Vrouwstraat 9. Voor de gelegenheid wordt de zaal aangekleed in een authentieke Oegandese sfeer en worden er Oegandese hapjes aangeboden die gemaakt werden door leerlingen van OLVI Boom.





(BCOR)