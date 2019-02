Industrieterrein Krekelenberg afgesloten door twee stakingspiketten Ben Conaerts

13 februari 2019

Het industrieterrein Krekelenberg in Boom en Niel is sinds deze morgen volledig afgesloten door vertegenwoordigers van de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB. Aan het begin van de Industrieweg en het einde van de Rupelweg staat telkens één stakingspiket opgesteld. Alle wagens en vrachtwagens – met uitzondering van de hulpdiensten – worden er geweerd. Wie wil werken, moet zijn auto achterlaten en te voet naar het werk gaan.

“We doen deze actie omdat de werkgeversorganisaties slechts een loonsverhoging van 0,8 procent willen toestaan, terwijl wij vinden dat het minstens het dubbele moet zijn”, zegt Marc Jacobs, vakbondssecretaris van LBC-NVK. “De werkgevers verschuilen zich achter de verstrengde loonkostenwet, maar een loonsverhoging van 0,8 procent bovenop de index vinden we sowieso onvoldoende.”

Oogje in het zeil houden

De lokale politiezone Rupel is aanwezig om een oogje in het zeil te houden en de openbare orde en veiligheid te garanderen. “We helpen vrachtwagens op tijd te keren aan rotondes voordat ze zichzelf zouden vastrijden”, klinkt het. “Dit is voor alle duidelijkheid géén stellingname van de politie. We zien tot nog toe vooral respect langs beide zijden. Duidelijke nood- of uitzonderlijke gevallen mogen steeds door.”

De actie loopt nog tot ongeveer 15 uur.