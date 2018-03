In pyjama naar school voor Jitske (15) LEERLINGE OLVI KAN LESSEN VOLGEN VIA BEDNET BEN CONAERTS

10 maart 2018

02u41 0 Boom Overal trokken gisteren leerlingen in slaapkledij naar school in het kader van de 'Nationale Pyjamadag' van de vzw Bednet. In het derde jaar Humane Wetenschappen van OLVI Boom deden ze dat met een bijzondere reden. Hun klasgenote Jitske De Schutter (15) maakt al sinds vorig schooljaar gebruik van Bednet. "Het is alsof ze gewoon een van ons is", klinkt het.

Jitske heeft te kampen met een posttraumatische stressstoornis en verblijft in de week regelmatig op de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UKJA). Daardoor is het voor haar niet evident om de lessen op school bij te wonen. Maar dankzij Bednet, een vzw die synchroon internetonderwijs aanbiedt, slaagt ze erin de leerstof bij te benen en contact te houden met haar klasgenoten zonder zelf fysiek in de klas aanwezig te zijn.





"Bednet stelt apparatuur ter beschikking waarmee ik de lessen live vanop afstand kan volgen", vertelt Jitske. "In de klas staat een camera opgesteld die beelden en geluid verstuurt naar mijn laptop. Heb ik een vraag over de leerstof, moet ik maar een knop indrukken. Dan wordt er een signaal verstuurd en weet de leerkracht dat ik iets wil vragen. Als ik een toets moet maken, kan ik ze inscannen en doorsturen. Tussen de lessen door kan ik zelfs even een praatje maken met mijn vriendinnen."





Steun

Voor haar klasgenoten is het systeem intussen al normaal geworden. Ze kijken al lang niet meer op van de webcam achteraan in het klaslokaal. Meer nog, ondanks haar regelmatige afwezigheid is Jitske nauw onderdeel van de groep. "Dankzij Bednet voelt het alsof ze hier bij ons is, in de klas", zeggen Maya (14) en Julie (14). "Daarom zijn we op de 'Nationale Pyjamadag' van Bednet speciaal naar school gekomen in een pyjama of een onesie. Het is onze manier om Jitske te steunen en haar een hart onder de riem te steken."





"Ik vind het superleuk dat ze dit voor mij willen doen", zegt Jitske, die gisteren ook op de school aanwezig was en natuurlijk ook gekleed ging in een onesie. "In het begin van het schooljaar kon ik nog niet naar school gaan. Dan heb ik eens geprobeerd met één dagje per week, daarna met twee en sinds 1 maart probeer ik drie dagen te gaan. Maandag, woensdag én vrijdag. Hopelijk kan ik snel weer alle dagen naar school."





Els Verbeeck, directrice van de tweede graad van OLVI, is blij dat Jitske op Bednet kan terugvallen. "We hebben een heel goede samenwerking met de vzw Bednet. Ze leggen alles tot in detail uit, zowel aan de leerling als aan de leerkracht, en bieden een goede ondersteuning. Het enige wat we zelf moeten voorzien, is de nodige ICT-ondersteuning. Voor iemand als Jitske is het een zegen dat ze dankzij Bednet haar achterstand in de lessen kan beperken."