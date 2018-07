In het thema van de oceaan 17 juli 2018

02u25 0

Wees niet verbaasd als het decor van Tomorrowland veel weg heeft van een onderwaterwereld. Het fesitival staat dit jaar in het teken van 'The story of Planaxis' en wil haar bezoekers doen stilstaan bij de schoonheid van de zee. "We nemen de 'people of Tomorrow' mee naar een wereld onder water, waar ze kunnen ontdekken hoe mooi de oceaan is", zegt Christophe Van den Branden, creatief directeur van Tomorrowland. "Planaxis is de naam van een slakkensoort. Het is een krachtige naam, die verwijst naar de gulden snede, de goddelijke verhouding die onder meer in een schelp terug te vinden is." Het precieze resultaat zal pas vrijdag duidelijk worden, maar volgens Van den Branden zullen bezoekers versteld staan. "We zorgen voor een totaal andere look dan de afgelopen jaren. We zijn voor het uitdenken van het thema van een geheel wit blad vertrokken. We hebben ons nergens op gebaseerd en hebben vanuit onze kantoren iets volledig nieuws gecreëerd." (BCOR)