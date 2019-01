IJsberen houden zwemfeest Ben Conaerts

24 januari 2019

De Boomse IJsberen houden op zondag 27 januari hun jaarlijkse Winterzwemfeest. Het water in het Boomse openluchtzwembad kwam de voorbije dagen amper boven de 3 graden, maar dat zal de ijsberen niet afschrikken. Verschillende ijsberenclubs uit het hele land komen naar het zwembad afgezakt om in het water te plonsen.

“We verwachten een kleine honderd moedigen, afkomstig van zes IJsberenclubs”, zegt Jo Jacobs, voorzitter van de Boomse Ijsberen. “Bijna alle generaties zullen er vertegenwoordigd zijn. De oudste deelnemer is iemand van tachtig, de jongste van dertien. De zwemmers zullen het tegen elkaar opnemen in verschillende afstanden en stijlen. Maar ook niet-competitiezwemmers kunnen een duikje komen nemen.”

Het Winterzwemfeest vindt plaats van 11 tot 14 uur in het openluchtzwembad in het Boomse park. Om 13.15 uur is de officiële prijsuitreiking voorzien. De toegang is gratis.