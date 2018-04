Iedereen mag krabbelen op kunstcabine 'IK WAS HIER' NODIGT INWONERS UIT OM HART UIT TE STORTEN BEN CONAERTS

05 april 2018

02u32 0 Boom Er reist de komende maanden een bijzonder kunstproject door de wijken van Boom. De Spaanse kunstenares Carolina Tafalla creëerde voor CC De Steiger een houten cabine waarop iedereen de kans krijgt om zijn/haar diepste zielenroerselen achter te laten. "Alles kan en mag. Er is geen censuur."

Wie de voorbije dagen een bezoek heeft gebracht aan de Pasenkermis, heeft het waarschijnlijk al opgemerkt: de houten cabine op het graspleintje aan de Victor De Meyerestraat. De constructie heeft veel weg van een toilethokje, maar in werkelijkheid gaat het om een project van kunstenares Carolina Tafalla, een Madrileense die al tien jaar in Antwerpen woont. Onder de titel 'Ik was hier' nodigt ze wijkbewoners en passanten uit om op de cabine te schrijven, te tekenen, te krabbelen of er gewoon naar te kijken.





"Alles kan en alles mag", benadrukt Carolina. "Of het nu gaat om schunnige boodschappen of obscene tekeningen. Er is geen censuur en er zijn geen regels. Dat is een risico, maar dat maakt deel uit van het proces. Als je regels gaat opleggen, dan ga je het project in een bepaalde richting sturen en dat wil ik niet. 'Ik was hier' is geïnspireerd op de publieke toiletten waar je op anonieme wijze in gesprek kan gaan. Nieuwkomers antwoorden op eerdere commentaren, werken eerdere tekeningen af, bouwen verder op elkaars boodschappen en inspireren mekaar zonder instructies te ontvangen."





De voorbije dagen werd er al duchtig getekend en gekrabbeld, zowel vanbinnen als vanbuiten. Teksten als 'Legalize weed', 'I love Boom' en 'Beerschot' wisselen elkaar af. "Voor veel mensen is de eerste stap zetten het moeilijkste", zegt Carolina, die het project met de kunstcabine al twee keer heeft voorgedaan. "In het begin word je namelijk geconfronteerd met een blanco canvas. Hier waren het veelal kinderen die het ijs durfden te breken. Ze brachten tekeningen aan van zonnetjes, bloempjes en hartjes. Over het algemeen blijven de boodschappen aan de buitenkant van de cabine meestal braaf. Het is aan de binnenkant dat het soms wat stouter wordt en er al eens een penis durft opduiken (lacht). Wat ook opvalt, is dat de boodschappen nooit agressief of vijandig zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld op de sociale media."





De komende maanden zal de 'Ik was hier'-cabine van de ene Boomse wijk naar de andere reizen. "Ze zal nog onder meer te zien zijn op de kermis in de Bosstraat, op Noeveren Kermis en op Theater aan Twater. Intussen leg ik de evoluties van de cabine op beeld vast. Bedoeling is om via de boodschappen, de tekeningen en de teksten uiteindelijk een zicht te krijgen op wie de Bomenaars zijn en wat hen bezighoudt."





De cabine wordt nu opgekraamd om te verhuizen naar haar volgende locatie: de wintertuin van WZC Den Beuk, waar ze zal staan van 18 tot 22 april.





Alle info op www.desteigerboom.be/ik-was-hier