Hulphond Eclips weer thuis na zware operatie 01 februari 2018

02u55 0 Boom Eclips, de hulphond van Duchennepatiënt Jesse Verscheuren (18), is weer thuis. De golden retriever heeft de eerste operatie aan haar knieën goed doorstaan. Over een vijftal weken moet haar andere knie onder het mes.

Eclips ligt er een beetje futloos bij, in haar hondenbench. Een kap rond haar nek moet verhinderen dat ze aan haar wonden likt. "De operatie was zwaarder dan verwacht", zeggen Jesse en zijn mama Els Moortgat. "Drie uur lang heeft men Eclips geopereerd. Haar kruisbanden en haar achillespees waren gescheurd. Sinds vrijdag is Eclips weer goed en wel thuis. Maar we houden steeds een oogje in het zeil. Eclips mag hooguit vijf minuten per dag op haar knie steunen en moet een uitgebalanceerd dieet volgen. We moeten strikt zijn, maar dat zal haar later ten goede komen."





De operatie heeft kunnen plaatsvinden mede dankzij de massale reactie die er is gekomen op Jesses crowdfundingactie. Niet alleen werd intussen al meer dan het vereiste bedrag ingezameld, een dierenkliniek uit Oudenburg bood zelfs aan de operaties aan de knieën van het beestje gratis uit te voeren. Nu de eerste horde is genomen, volgt over een vijftal weken de tweede operatie. Dan gaat de andere knie van Eclips onder het mes en wacht het beestje een lange revalidatie. Gelukkig is er nog altijd Jesse om haar gezelschap te houden. "Ik ben heel blij dat Eclips nu weer even thuis is, ook al kan ze me nu niet helpen zoals vroeger. Maar ik hoop dat ze over een jaar weer de oude zal zijn." (BCOR)