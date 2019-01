Huisvuilophaling enkel nog via Igean Ben Conaerts

18 januari 2019

Vanaf dit jaar neemt Igean de huisvuilophaling in Boom in eigen handen. De vorige jaren besteedde de intercommunale de ophaling nog uit aan de firma Vangansewinkel. “Waar wij vroeger als gemeentebestuur eens rechtstreeks Vangansewinkel konden contacteren, is dat nu dus niet meer van toepassing”, zegt schepen van Leefmilieu Sven Cools (Groen). “Wie vragen of opmerkingen heeft over de huisvuilophalingen, dient rechtstreeks contact op te nemen met Igean. Dat kan op het nummer 03 350 08 14.”