Huis van het Kind start met ‘wobbelturnen’ Ben Conaerts

14 maart 2019

Kinderen tussen 2 en 8 jaar kunnen binnenkort in Boom gaan ‘wobbelturnen’. Het Huis van het Kind organiseert op 23 maart en 4 mei twee sessies.“‘Wobbelturnen’ is turnen op en rond een wobbelbord”, luidt het. “Het is een combinatie van speelse bewegingsoefeningen, evenwichtsoefeningen en samenwerkingsspelletjes.

De turnsessies vinden plaats in de turnzaal van basisschool De Reuzenboom en kosten telkens 2 euro. Wie erbij wil zijn, kan een mailtje sturen naar huis.vanhetkind@boom.be of telefonisch reserveren via tel. 0473/33.82.31. Wacht best niet te lang, want de inschrijvingen lopen snel binnen.