Hoezo ‘werkschuw tuig’? Stamgasten van De Ark pakken na veertig jaar uit met eigen tentoonstelling Ben Conaerts

25 januari 2019

18u51 0 Boom Van 1974 tot 1980 vormde het ter ziele gegane jongerencafé De Ark een verzamelplaats voor flamboyante creatieve geesten. Nu, meer dan veertig jaar later, tonen de jongeren van toen wat er van hun talent geworden is. In het gemeentehuis van Boom stellen 22 zogenaamde ‘Arktiesten’ hun kunstwerken tentoon.

De Ark was een berucht café in de Kerkstraat met een kort maar krachtig bestaan van 1974 tot 1980. Voor vele buitenstanders was het een verderfelijke verzamelplaats voor ‘langharig werkschuw tuig’. In werkelijkheid was het een progressief jongerencafé waar geëngageerde jongeren uit de regio samenkwamen en zich verenigden. Ze organiseerden optredens, filmvoorstellingen, debatavonden, solidariteitsacties, quizzen en voetbalwedstrijden. Als ‘top of the bill’ was er het jaarlijkse Arkfestival waar onder meer Roland en Johan Verminnen nog hebben opgetreden.

“De eerste kiem van de Ark werd gelegd in oktober 1973”, zegt Stan Scholiers (65), die mee aan de wieg stond van de Ark. “We waren een groep jongeren die afkomstig waren uit het Aartselaarse jeugdhuis Knal. Met veel enthousiasme toverden we het oude, gedateerde café Destiny in het zogenaamde ‘Kerkeleintje’ om tot een warme bruine kroeg. Dat bracht toen heel wat teweeg in Boom, vooral bij de Boomse scholen. De schooldirecties verboden hun leerlingen om ook maar één stap in ons café te zetten. Veel reclame moesten we dus niet maken. Al snel stroomden de jongeren toe.” (lacht)

“We waren echt wel alternatievelingen”, zegt Scholiers. “Maar wat de goegemeente niet voor mogelijk hield, is dat wij ook effectief aan de slag gingen. Er hing iets creatiefs en artistieks in de lucht, we inspireerden elkaar. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen: ‘Daar in de Ark doen ze iets in den drank en dan weet ge niet meer waar ge zijt.’ Vele jongeren die elkaar er ontmoet hebben, zijn later acteur, schrijver, muzikant, regisseur of dichter geworden. Denk maar aan acteurs als Dirk Van Dijck en Dirk Roofthooft of gitarist Jan Van de Ven.”

In september 1980 viel het doek over de Ark, maar de banden die toen werden gelegd, bestaan nog altijd. Om dat te illustreren, loopt nu de tentoonstelling ‘De Arktiesten’. 22 creatieve geesten die destijds de Ark bezochten, hebben daarvoor elk één beeldend kunstwerk gemaakt. Het resultaat is een verrassende mix van schilderijen, fotografie, beeldhouwwerken en meer conceptuele kunst, waarvan sommige werden gemaakt door gerespecteerde kunstenaars als Gie Wijckmans, Jules De Ranter, Hilde Frateur en Marc Steculorum.

De tentoonstelling ‘De Arktiesten’ is nog tot en met zondag 24 februari te bezichtigen in zaal Lombaerts van het Boomse gemeentehuis.