Hoekpand wordt afgebroken voor vlotter verkeer 27 februari 2018

02u33 0 Boom De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van het hoekpand op de Antwerpsestraat 48. Bedoeling is het pand te laten slopen om een vlottere doorstroming van het verkeer te krijgen.

De hoek van de Antwerpsestraat en de Tuyaertsstraat is voor vele chauffeurs een van dé probleempunten in Boom. De draaicirkel is er immers zo klein dat het bus- of vrachtverkeer richting de Antwerpsestraat steeds gebruik dient te maken van het wegvak in de tegenrichting. Doordat de zichtbaarheid in de bocht beperkt is, ontstaan hier geregeld conflicten en onveilige situaties. Nu wil het gemeentebestuur het probleem daar aanpakken en de draaicirkels van het verkeer ruimer maken. Om dat te kunnen doen, heeft de gemeente het hoekpand op de Antwerpsestraat 48 aangekocht. Ondanks kritiek van oppositiepartij Boom één over de hoge kostprijs werd het punt de voorbije gemeenteraad goedgekeurd."We hebben IGEAN de opdracht gegeven om het hoekpand te kopen van sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rupelstreek", zegt schepen van Mobiliteit Dany Bosteels (Open Vld). "De sociale huisvestingsmaatschappij kocht het pand in 2015 voor 265.000 euro met de bedoeling er een sociaal woonproject te realiseren. Maar omdat dat plan niet doorgaat, kan IGEAN het pand nu voor hetzelfde bedrag overnemen. Na de sloop ontstaat hier niet alleen een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling, we kunnen ook het voetpad verbreden. We slaan hier dus twee vliegen in één klap. Voor de vzw Lejo, dat het voorbije jaar van het pand gebruik maakte, gaan we in overleg met de stuurgroep op zoek naar een oplossing." (BCOR)