Historisch: Groen levert voor het eerst in dertig jaar schepen Ben Conaerts

01 februari 2019

Sven Cools (Groen) heeft op de jongste gemeenteraad als laatste de eed afgelegd als schepen. Wegens gezondheidsredenen moest Cools met de installatie van de gemeenteraad in januari verstek laten gaan, maar gisteren was hij weer op post. Hij tekende meteen voor een historisch moment, want het is pas de eerste keer in dertig jaar dat Groen deel uitmaakt van het bestuur en een schepen mag leveren. Cools is als schepen onder meer bevoegd voor Leefmilieu, Wijken en Diversiteit.