Het creatiefste straatje van de regio ARTISTIEKE NOEVERIANEN STELLEN SAMEN TENTOON BEN CONAERTS

03 mei 2018

02u36 0 Boom De Averechtse Root op Noeveren maakt zijn reputatie van kunstenaarsbuurt weer helemaal waar. In de steenbakkerij Peeters & Van Mechelen tonen momenteel zeven buren hun talenten. Van keramiek tot kettingzaagkunst. Maak kennis met de creatiefste hotspot van de Rupelstreek.

De Averechtse Root, in de oude steenbakkerswijk Noeveren, is geen straat als alle andere. Dat blijkt alleen al uit de ligging van de huisjes - niet met de voordeur aan de straatkant, maar 'averechts', aan de achterkant. Maar bovenal vormt het de thuishaven van heel wat creatieve breinen, die zich bezighouden met uiteenlopende kunstdisciplines. Onder de noemer 'Noeveren creatief' komen zeven van deze buren nu voor het eerst samen naar buiten met hun werk. Allemaal wonen of werken ze in of vlak bij de Averechtse Root.





"Of er hier op Noeveren iets in het water zit? Ik denk dat we gewoon goede buren zijn die elkaars creativiteit stimuleren", glimlacht Flor Buggenhout. "Sommigen laten zich inspireren door de mooie omgeving, anderen waren al eerder actief als kunstenaar en zijn hier komen wonen om de rust op te zoeken. Als keramiekkunstenaar kan je nergens bezig zitten dan hier: een omgeving die klei uitademt."





Romantisch

Jef Vandael woont in Kontich, maar wijkt om te schilderen telkens uit naar zijn atelier in de Averechtse Root. "Minstens vier keer per week kom ik hier een paar uur werken", vertelt hij "Toen ik destijds een locatie voor een atelier zocht, ben ik hier uitgekomen. Het eerste huisje dat ik zag, heb ik meteen gekocht. Je komt hier terecht in een heel romantische omgeving, alsof je terugkeert in de tijd. Als ik thuis zou schilderen, zou ik steeds afgeleid zijn. Hier ben ik alleen en kan ik in alle rust werken."





Voor kettingzaagkunstenaar Francis Michielsen is de liefde voor de kunst ontstaan na zijn verhuis naar Noeveren. "Ik had hier heel wat ruimte ter beschikking en was op zoek naar een hobby. Via een filmpje op het internet heb ik 'wood carving' leren kennen. Intussen ben ik daar nu al een aantal jaar mee bezig en neem ik regelmatig deel aan wedstrijden. Telkens ik een nieuw kunstwerk klaar heb, roep ik de buren erbij en vraag ik hen wat ze ervan vinden. Op de Averechtse Root is de sfeer zo goed dat zoiets perfect kan."





Een van die buren, Ilja Devadder, heeft op die manier de microbe van Francis overgekregen. "Ik ben vooral actief als graffitikunstenaar, maar toen ik het werk van Cis zag, wilde ik dat ook eens proberen", legt hij uit. "Weet je wat het is? We wonen hier in een volkse wijk, dicht op elkaar. Je hebt veel mensen die hier komen wonen en die na enkele jaren weer weg zijn. Maar de creatieve zielen, die blijven hier meestal hangen. Dat klikt gewoon."





De tentoonstelling 'Noeveren creatief' is te bezichtigen tijdens de weekends van 5, 6, 12 en 13 mei, telkens van 14 tot 18 uur. Wie buiten de uren wil langskomen, kan contact opnemen met Flor Buggenhout op tel. 03 888 25 54.