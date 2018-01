Herberg al 42 jaar dicht, en nu plots belastingsbrief in de bus EX-UITBATER SCHREEF ZICH MOGELIJK NIET UIT HANDELSREGISTER MARC CEULEMANS

30 januari 2018

02u34 0 Boom Kafka zelf had het niet beter kunnen verzinnen: herberg Pigalle is al 42 jaar dicht - het pand is zelfs al in 1985 gesloopt -, en toch heeft de vroegere uitbater Jean De Belder (90) zopas een bedrijfsbelasting in de bus gekregen.

De 90-jarige Jean zit met de daver op het lijf, en is bereid om de belasting van 75 euro te betalen. Maar zijn schoonzoon Eddy Van de Kerkhove, die Jeans administratie behartigt, wil dat de gemeente deze 'onrechtvaardigheid' rechtzet. "Ik kan mijn schoonvader best begrijpen. Bij de belastingen lieten ze al verstaan dat hij een deurwaarder aan de deur krijgt indien hij de belasting niet betaalt. Dat wil je als 90-jarige die z'n hele leven hard heeft gewerkt, niet horen. Maar bij mij gaat het niet zozeer om het bedrag van 75 euro, maar om het principe", zegt Eddy.





Naar gemeenteraad

Eddy kwam via een bevriend persoon bij de belastingen bij raadslid Luc Abrams van Open Vld terecht, die het voorval op de gemeenteraad aankaartte. Volgens schepen van Financiën Pieter Defoort (N-VA) zou Jean De Belder, die tegenwoordig in Boom woont, aan het handelsregister niet laten weten hebben dat hij gestopt was met de herberg. Maar volgens schoonzoon Eddy is het onmogelijk om na te gaan of hij dat heeft gemeld of niet. "Jean is ondertussen al verschillende keren moeten verhuizen. Het is dan ook logisch dat er na 42 jaar geen papieren meer bestaan over de afhandeling van de herberg", aldus Eddy. Dat Jean De Belder na al die jaren nu toch plots weer een aanslagbiljet ontvangen heeft, kan simpel verklaard worden: de gemeente vraagt vanaf dit jaar de gegevens van alle ondernemers op via een nieuw softwaresysteem bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen.





Kwijtschelden

Het is ook bij die Kruispuntbank dat Jean De Belder zich moet laten schrappen van de lijst. "Als hij zich daarna bij de Financiële Dienst van de gemeente aanbiedt met een bewijs van schrapping (die kost 87,5 euro, red.), wordt de huidige belasting kwijtgescholden", verzekert schepen Defoort. Pieter Defoort verstaat dat de situatie moeilijk te begrijpen is. "Iedereen weet dat de herberg sinds lang niet meer bestaat en dat er in de plaats appartementen staan. Maar het is onbegonnen werk om dat voor elk bedrijf na te gaan op een ellenlange lijst. Bovendien kan het ook zijn dat de zaak nog wel bestaat in een ander gebouw met een andere uitbater. Uit menselijk aspect Jean De Belder van de lijst schrappen, kunnen wij niet. Het gemeentebestuur is verplicht om zich te houden aan de wettelijke verplichtingen", legt Pieter Defoort uit. De nieuwe werkwijze heeft volgens de schepen wel al 34.000 euro opgebracht. Een 30-tal ondernemers hebben zich al van de lijst laten schrappen met een bewijs van de Kruispuntbank voor Ondernemers.