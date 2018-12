Heraanleg Frans De Schutterlaan zit op schema: eerste fase grotendeels afgerond Ben Conaerts

24 december 2018

14u27 2 Boom De heraanleg van de Frans De Schutterlaan is al goed opgeschoten. De eerste fase is reeds grotendeels afgerond. Na de kerstvakantie kan van start worden gegaan met de tweede fase. Bedoeling blijft om het hele project tegen eind februari rond te krijgen.

Al sinds begin oktober wordt de Frans De Schutterlaan in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heraangelegd. De laan krijgt nieuwe dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg en nieuwe busbanen om het auto- en busverkeer van elkaar te scheiden. Intussen is de eerste fase van het project al grotendeels afgerond en werd het grootste deel van de bovenbouw van de weg tussen de Rupel en het kruispunt met de Emile Vanderveldestraat vernieuwd. De nieuwe voet- en fietspaden zijn voltooid, de rijweg heeft nu één rijstrook en één busbaan in elke rijrichting en in beide richtingen zijn bushaltes, een wachtzone voor de bushaltes en parkeerplaatsen aangelegd.

De wegopbouw van de brug over de Colonel Silvertopstraat werd vooralsnog niet aangepakt en is voorzien voor fase twee. Ook de toplaag asfalt en het printbeton in de middeneilanden ontbreken nog. “Om deze asfaltlaag en printbeton te kunnen plaatsen moet het droog en warm genoeg zijn. Daarom worden deze werken in het voorjaar van 2019 uitgevoerd”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers.

Momenteel liggen de werken stil omwille van de kerstvakantie, maar de brug over de Rupel en de huidige werfzone blijven wel afgesloten tot het einde van het project. Het verkeer tussen Boom en Willebroek blijft dus ook de omleiding via de A12 volgen. Het centrum van Boom is bereikbaar via afrit 9. Fietsers en voetgangers kunnen wel steeds langs de werfzone en over de brug.

Onmiddellijk na de kerstvakantie, op 8 januari, gaat de tweede fase van start. “Dan beginnen we aan de vernieuwing van de rijstroken richting Willebroek tussen het kruispunt met de Antwerpsestraat en het kruispunt met de Emile Vanderveldestraat. Het verkeer rijdt tijdens deze fase aan de andere kant van de middenberm, over één rijstrook in elke richting. Er wordt daarom op de Frans de Schutterlaan een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en een parkeerverbod ingesteld”, aldus Schoenmaekers.

“Op het kruispunt met de Emile Vanderveldestraat en Henri Spillemaeckersstraat komen vanaf 8 januari tijdelijke verkeerslichten. Daardoor is de Emile Vanderveldestraat opnieuw in beide richtingen open en kan de tijdelijke doorsteek naar het Wipplein verdwijnen. Het Wipplein zelf herstellen we in de eerste week na de kerstvakantie terug in zijn oorspronkelijke staat. Dan zal hier opnieuw geparkeerd kunnen worden.”

Volgens de huidige planning is het einde van de werken voorzien eind februari 2019. Op de website www.wegenenverkeer.be/boom vind je de meest recente informatie over het project. Voor vragen kan je terecht bij de bereikbaarheidsadviseur door te mailen naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of te bellen op 0468 03 53 84.