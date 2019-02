Heraanleg Frans De Schutterlaan gaat derde fase in Ben Conaerts

04 februari 2019

13u39 1 Boom De werken aan de Frans De Schutterlaan (N177) in Boom zijn hun derde en voorlaatste fase ingegaan. De bedoeling is nog altijd om de heraanleg van de weg tegen eind februari voltooid te krijgen.

De voorbije weken werd de rijweg van de rijstroken richting Willebroek tussen het kruispunt met de Antwerpsestraat en het kruispunt met de Emile Vanderveldestraat volledig vernieuwd. Nu, in de derde fase, verschuift de werfzone naar de andere kant van de weg en worden de rijstroken richting Antwerpen aangepakt. Tegelijkertijd wordt ook de aansluiting naar de Henri Spillemaeckersstraat vernieuwd. Als het weer mee zit, zal deze fase tegen 25 februari kunnen worden afgerond.

Het verkeer wordt nu over de vernieuwde rijstroken richting Willebroek gestuurd, over één rijstrook in elke richting. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en een parkeerverbod langs de Frans De Schutterlaan. In de Henri Spillemaeckersstraat, die door de werken volledig is afgesloten van de Frans De Schutterlaan, geldt tijdelijk dubbelrichtingsverkeer. Het tankstation Q8 wordt toegankelijk gemaakt via een tijdelijke doorsteek vanuit de Henri Spillemaeckersstraat.

Veilig oversteken

Ook fietsers rijden nu aan de kant richting Willebroek tussen de Antwerpsestraat en de Emile Vanderveldestraat. Aan het vernieuwd kruispunt kunnen ze conflictvrij oversteken om hun weg te vervolgen over de baanbrug richting Willebroek. Fietsers die naar het centrum van Boom willen, moeten oversteken aan de tijdelijke verkeerslichten naar de Emiel Vanderveldestraat en verder rijden via de Colonel Silvertopstraat. Fietsers die vanuit het centrum komen, kunnen via de Kerkstraat of de Antwerpsestraat rijden om de werfzone te vermijden.

De bushalte Markt/Spillemaeckerstraat wordt in de derde fase tijdelijk niet bediend. De bussen zullen hun eindhalte hebben aan het rondpunt van Cop.

De wekelijkse markt op donderdag vindt vanaf nu opnieuw volgens haar oorspronkelijke vorm plaats. Tijdens de markturen zijn de Colonel Silvertopstraat en de markt volledig afgesloten vanaf het rondpunt aan Cop.