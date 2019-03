Heraanleg Frans De Schutterlaan bijna klaar Ben Conaerts

25 maart 2019

18u04 0 Boom De werken aan de Frans De Schutterlaan lopen op hun einde. Van 28 tot en met 30 maart wordt er over de volledige projectzone de bovenste asfaltlaag aangebracht. In de loop van volgende week zou de heraanleg normaal gezien voltooid moeten zijn.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert sinds oktober werken uit op de Frans De Schutterlaan (N177) in Boom. Niet alleen de rijweg wordt vernieuwd, ook het fietspad en het voetpad tot aan de Antwerpsestraat steken binnenkort in het nieuw. De werken liggen op schema en lopen nu stilaan op hun einde.

Eerst worden op donderdag 28 en vrijdag 29 maart de oude asfaltlagen van de rijbanen richting Willebroek verwijderd en wordt de nieuwe onderlaag asfalt geplaatst. Het verkeer op de Frans De Schutterlaan blijft hierbij in beide richtingen mogelijk, maar verschuift wel naar de andere kant van de middenberm. Op vrijdag 29 maart wordt de rijweg op de brug, tussen de Rupel en het kruispunt met de Emile Vanderveldestraat, geasfalteerd. Dit deel is momenteel afgesloten, waardoor de werken geen bijkomende hinder zullen veroorzaken.

Op zaterdag 30 maart wordt in beide richtingen de toplaag asfalt aangebracht op de Frans De Schutterlaan, vanaf de Emile Vanderveldestraat tot aan de Antwerpsestraat. Daardoor is deze zone gedurende één dag volledig afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Fietsers kunnen wel steeds langs de werken passeren via het voetpad. Zaterdag op het einde van de dag kan het verkeer weer over de Frans De Schutterlaan tot aan het kruispunt met de Emiel Vanderveldestraat. In elke rijrichting is er dan één rijstrook en één busbaan beschikbaar.

In de week van 1 april brengt de aannemer de wegmarkeringen aan en werkt hij de volledige werfzone af. Van deze werken zou het verkeer weinig hinder moeten ondervinden. De aannemer van de Vlaamse Waterweg is ondertussen nog wel bezig met de renovatie van de Baanbrug. Pas wanneer ook die werken zijn afgerond, wellicht pas ergens midden april, kan het verkeer weer over de brug van en naar Willebroek en komt de omleiding via de A12 te vervallen.